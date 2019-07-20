Tırın önüne atlayan şahıs ağır yaralandı...O anlar kamerada



- Van’ın Erciş ilçesinde seyir halindeki tırın önüne aniden kendini atan şahıs ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Ağrı-Van karayolu üzerindeki Halim Hoca Camii karşısında meydana geldi. Yol kenarında bekleyen Medeni Keleş (46), Ağrı istikametine gitmekte olan A.Y. isimli sürücünün yönetimindeki 27 ASR 42 plakalı tırın önüne aniden kendisini attı. Tırın çarpması sonucu ağır yaralanan Keleş, ilk müdahalesinin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi. Keleş’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

