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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tırın çarptığı yaya öldü - MANİSA

Tırın çarptığı yaya öldü - MANİSA

- Olay yerindeki tır - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması - Cenazenin araca alınması Manisa 'da tırın çarptığı yaya öldüMANİSA (AA) - Manisa 'nın Şehzadeler ilçesinde tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Manisa 'dan Turgutlu istikametine seyreden Tansel Ç. yönetimindeki 34 HK 4102 plakalı tır, Subatan mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Asım Koçak'a çarptı.Koçak, olay yerinde yaşamını yitirdi.Tır sürücüsü gözaltına alındı.

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