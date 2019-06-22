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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tırın çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi

Tırın çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi

Kaza yeri

Polis Şerit İhlali Polis Ekipleri 

-Tırın çarptığı otomobil
-Kazaya karışan tır
-Tır sürücüsünün çekiciye binmesi
-Kazaya karşıan tırın genel görüntüsü
-Trafik polislerinin kazayla ilgili rapor hazırlaması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde şerit ihlali yapan tır çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza Ereğli-Alaplı arası karayolunun Kışla Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İhsan Akça (37) idaresindeki 67 TK 732 plakalı Tır sürücünün şerit ihlali yapması sonucu Ahmet Hakkı Orhan (31) idaresindeki 81 KH 736 plakalı otomobile çarptı. Kazayı fark edemeyen sürücü kullandığı Tırla önündeki otomobili metrelerce sürükledi. Kazada şans eseri her iki sürücüde yaralanmazken, polis ekipleri kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
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