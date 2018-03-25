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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Tırdan mazot çaldığı iddia edilen şüpheli saklandığı çukurda yakalandı - ADANA

Tırdan mazot çaldığı iddia edilen şüpheli saklandığı çukurda yakalandı - ADANA

- Şüphelinin saklandığı çukurda yakalanması - Ekiplerin olay yerinde inceleme yapması - Olay yeri inceleme ekibinin hırsızdan parmak izi çalışması - Polisin taksi içerisinde arama yapması - Kuru sıkı tabanca ve malzemelerin bulunmasıTırdan mazot çaldığı iddia edilen şüpheli saklandığı çukurda yakalandıADANA (AA) - Adana 'da park halindeki tırın yakıt deposundan mazot çaldığı iddia edilen ve polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan iki şüpheliden biri, kaçarken saklandığı inşaat temel çukurunda yakalandı.Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki evinin önüne tırını park eden Sefa Boyraz, sabaha karşı aracının etrafında dolaşan iki şüpheliyi fark ederek durumu polise bildirdi.Ekipleri görünce kaçmaya başlayan iki şüpheliden Yalçın T, kaçarken saklandığı inşaat temel çukurunda yakalandı. Diğer şüpheli ise kaçtı.Tırda yapılan incelemede, aracın iki mazot deposunun kapağının kırıldığı ve depodaki mazotun bidonlara doldurulduğu belirlendi.Yalçın T'nin olay yerine geldiği ticari takside yapılan aramada ise bir kuru sıkı tabanca, bir bıçak, hortum ve çok sayıda bidon ele geçirildi.Şüpheli Yalçın T. gözaltına alındı, kaçan diğer zanlıyı bulmak için polis araştırma başlattı.

Ticari Taksi Parmak İzi Yakıt Deposu Hırsız Polis Ekipleri 

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