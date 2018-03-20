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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Tırda gizlenmiş vaziyette 18 bin paket sigara ele geçirildi

Tırda gizlenmiş vaziyette 18 bin paket sigara ele geçirildi

Ele geçirilen malzemeler

( AĞRI ) AĞRI

Tır Şoförü Bandrol Sigara İstihbarat Kaçak Sigara 


- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri Gürbulak Gümrük Kapısında bir TIR’da gizlenmiş vaziyette 18 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında İran’dan yola çıkan ve Türkiye’ye girmek üzere Gürbulak Gümrük Kapısından boş olarak giriş yapan bir tır, polis giriş ve gümrük tescil işlemleri tamamlandıktan sonra risk kriterleri çerçevesinde x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan x-ray taramasında dorsenin ön tarafı ile lastiklerinde şüpheli yoğunluk farkı tespit edilerek işaretlendi. Tır taramadan sonra Muhafaza personeli refakatinde arama hangarına alındı ve öncelikle çay-tütün dedektör köpeği Rambo ile yapılan aramada köpeğin tırın ön kısmına aşırı tepki verdiği gözlendi. Bunun üzerine tırda yapılan detaylı aramada, dorsenin ön kısmında tahtayla kapatılarak gizli bir bölme yaratıldığı belirlendi, tahta söküldüğünde oluşturulan boşluğun kaçak sigarayla doldurulduğu görüldü.
Devam eden aramalarda da dorsenin altında bulunan 3 adet yedek lastik içine ve dorsenin yürüyen lastiklerine de sigara gizlendiği ortaya çıkarıldı. Yapılan sayım sonucunda dorsede bulunan zulaya ve lastiklerin içine gizlenmiş vaziyette ele geçirilen piyasa değeri 186 bin TL olan 18 bin paket bandrolsüz sigaraya el konuldu ve tır şoförü G.Y. hakkında Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.
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