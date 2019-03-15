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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Tıra çarpan otomobil alev aldı : 2 yaralı - OSMANİYE

Tıra çarpan otomobil alev aldı : 2 yaralı - OSMANİYE

- Yanan otomobil ve tırın görüntüsü - İtfaiyenin müdahale etmesiOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de tıra çarpan otomobil alev aldı, kazada araçta bulunan 2 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu Düziçi çıkışı yakınlarında Mustafa Ulusoy (24) idaresindeki 31 K 2365 plakalı otomobil, aynı güzergahta seyir halinde olan sürücüsünün adı belirlenemeyen 80 GU 797 plakalı tıra yan taraftan çarptı.Çarpmanın etkisiyle otomobil bir anda alev aldı. Kazada ağır yaralanan Mustafa Ulusoy ile Sibel Ulusoy, çevredeki vatandaşlarca yanan otomobilden çıkarıldı.Otomobilden tıra sıçrayan yangın, her iki aracı da kısa sürede kullanılamaz hale getirirken, yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.Kazada ağır yaralanan Sibel ve Mustafa Ulusoy, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güzergah Bild 

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