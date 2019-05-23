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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tıra çarpan lüks cip hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Tıra çarpan lüks cip hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

- KAZA YAPAN ARAÇLAR

İlk Müdahale Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 

-- TRAFİK EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI
-- YARALININ HASTANEYE GÖTÜRÜLMESİ
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, TEM Otoyolunda tıra arkadan çarparak hurdaya dönen lüks cipin sürücüsü ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Elmalık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Süleymanoğlu idaresindeki 34 MH 773 plakalı lüks cip, aynı yönde ilerleyen Mutlu Beyazıt yönetimindeki CB 5312 KM plakalı tıra çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hurdaya dönen araçta yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan sürücü Ahmet Süleymanoğlu, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Süleymanoğlu, İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşın cesedi ise, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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