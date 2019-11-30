Tıra arkadan çarpan tanker hurdaya döndü: 1 yaralı

-- KAZA YAPAN TIR

-- POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI



( BOLU ) BOLU



- TEM Otoyolunda soda yüklü tanker önünde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Kazada tanker sürücüsü tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 20.00 sıralarında TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet Salih Karataş idaresindeki 02 HK 972 plakalı soda yüklü tanker, önünde ilerleyen Muhammed Ercan yönetimindeki 06 BBC 55 plakalı tıra çarptı. Kazada, çekici kısmı hurdaya dönen tankerin sürücüsü Mehmet Salih Karataş yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan tanker sürücüsü Karataş, tedavisi yapılmak üzere İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine götürüldü. Karataş’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (FC



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