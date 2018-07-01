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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Tır yıkama kavgası: 3 yaralı - DÜZCE

Tır yıkama kavgası: 3 yaralı - DÜZCE

- Yaralıların hastaneye getirilişleri Düzce 'de tır yıkama kavgası: 3 yaralıDÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bulunan bir dinlenme tesisinde, araç yıkama tartışması yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ankara'dan İstanbul'a giden Cevdet K, Anadolu Otoyolu'nun Doğanlı kesiminde bulunan bir dinlenme tesisinde tırını yıkamak istedi.Burada araç yıkama işi yapan Aydın K. ve Halim A. ise tır şoföre izin vermeyince aralarında tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen kavgada levye ve balta kullanılması sonucu tır şoförü ile Aydın K. ve Halim A. yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavilerinin tamamlanmasının ardından ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Hastane Tır Şoförü Dinlenme Tesisi 

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