Tır ve dorsesini çalan çetenin son üyesi de yakayı ele verdi



- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde park halindeki tır ve dorsesini çalan şahıslardan biri de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Doğu Kışla Parkı mevkiinde 17 Haziran 2017 tarihinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre Y.K. isimli şahısa ait 81 EM 509 plakalı TIR ve 81 DG 227 plakalı dorse park halindeyken çalınmış, tır şoförünün haber vermesi üzerine olay yerine intikal eden Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri olay ile ilgili inceleme başlatmıştı.. MOBESE, PTS ve özel güvenlik kameralarından, aracın çalınma anı, İstanbul’a götürülüşüne ait görüntülere ulaşan polis ekipleri, çalınan TIR’a eskortluk yapan bir aracı tespit edilmişti. Çalınan TIR’a eskortluk yapan aracın sahibinin M.E.(44) isimli şahıs olduğunu tespit eden polis ekipleri, şahısı İstanbul Tuzla’da gerçekleştirilen operasyonla yakalamışlardı. Gözaltına alınan şahısın ifadesinden yola çıkan Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan şahısların arasında yer aldığı belirlenen A.K.(47)’yi de İstanbul’un Tuzla ilçesinde yakalayarak gözaltına almışlardı. Her iki şahısın da vermiş olduğu ifadeler sırasında çarpıcı bir gelişme yaşanmış, kuullandığı TIR’ın çalındığı ihbarında bulunan S.Y. isimli şoföründe şahıslarla birlikte olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. TIR şoförü S.Y’de Kocaeli’nin Derince ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Tır ve dorsenin çalınmasıyla ilgili Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi Y.Y. de yapılan araştırmalar sonucu İstanbul’un Maltepe ilçesinde de yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli’ne getirilen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahısın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.



