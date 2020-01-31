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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Tır sürücüleri yasağı hiçe saydı E5'e girdi

Tır sürücüleri yasağı hiçe saydı E5'e girdi

tırların karayolunda ilerlemesi

2010 Yılı Tonaj Cep Telefonu 

-trafikten görüntü

( İSTANBUL )- Tırlar yasak olmasına rağmen akşam trafiğinde E5'e girdi İSTANBUL

- İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından 2010 yılında alınan karara göre günün belirli saatlerinde ağır tonajlı araçların trafiğe çıkması yasaklanmıştı. Yasağı hiçe sayan 2 tane tır sürücüsü akşam saatlerinde E5 karayoluna girdi. Trafik sıkışıklığını önlemek adına 2010’da İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karara göre tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların sabah 06:00 ile 10:00 arası, akşamüstü ise 16:00 ile 22:00 saatleri arası trafiğe çıkmaları yasaklanmıştı. Bazı tır sürücülerinin yasağı hiçe saydığı görüldü.
Dün trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde 2 tane tır E5 karanyoluna girdi. Yoğun trafikte otomobillerin arasında ilerleyen tırlar diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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