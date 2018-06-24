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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Tır şoförleri oy kullanamadı

Tır şoförleri oy kullanamadı

Tır parkından görüntüler

Ülker Raks Tır Şoförü Şoförlük Mesleği Irak 

-Şoförler ve araçlardan görüntü
-Röportajlar

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısından Irak’a girmek için bekleyen çok sayıda tır şoförü oy kullanamadı. Tır şoförleri, kendileri için sınır kapılarına sandık bırakılmasını istedi. Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'nın karşısındaki tır parkında Irak’a geçmek için sıra bekleyen yüzlerce tır şoförü, oylarını kullanamadı. Farklı illerden Irak’a taşımacılık yapan şoförler, oy kullanamadıkları nedeniyle üzüntü yaşadıklarını belirtti.
Hatay’dan gelen ve 4 gündür tır parkında bekleyen Abdülkerim Aslan, şoförlük mesleğinden dolayı oy kullanamadıklarını ifade ederek, “Habur Sınır Kapısı'nda bizim için sandık bıraksınlar. İstanbul tarafından yük getiriyorum. Evimde de oy kullanmam imkansızdır. Devlet büyüklerimizden bunu istiyoruz, bizlere yardımcı olsunlar” dedi.
Mustafa Atmaca da oy kullanmak istediğini lakin iş gereği kullanamadığını söyledi.

Atmaca, “Bizim gibi çalışanlar için sınır kapılarında sandık kurulmalı” diye konuştu.

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