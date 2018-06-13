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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
TIR'ın yandan biçtiği dolmuştaki yolcular ölümden döndü

TIR'ın yandan biçtiği dolmuştaki yolcular ölümden döndü

Tırın adeta yırtarak yandan parçaladığı minibüs

Polis Gübre 

-Tırın görüntüsü
-Trafik polisi ve araç sürücüleri
-Minibüsün içinden görüntü

( SAMSUN - HD) SAMSUN

- Samsun'da tırın yandan çarparak adeta biçtiği dolmuş minibüste bulunan 13 yolcu ile araç sürücüsü ölümden dönüp kazayı yara almadan atlatırken, araç ise hurdaya döndü. Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Derbent mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Yaşar idaresindeki 39 EA 871 çekici ve 39 EA 872 dorse plakalı gübre yüklü tır, yolcu almak için duran Mehmet Gezlere'nin kullandığı 55 M 1049 plakalı dolmuş minibüse sol yandan çarptı. Tırın adeta biçerek kaportasını yırttığı minibüste sürücü ile 13 yolcu ölümden döndü. Sürücü ile yolcular kazayı yara almadan atlatırken, minibüste büyük çapta hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-SLH-
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