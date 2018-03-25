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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı - GÜMÜŞHANE

Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı - GÜMÜŞHANE

- Kaza yerinden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin araçtan cesetleri çıkarma çalışmaları - Sağlık ekiplerinden görüntüler - Tırdan detaylar - Otomobildekilere ait telefona gelen çağrı Gümüşhane 'de tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı - Kaza nedeniyle Gümüşhane - Kelkit karayolu yaklaşık bir saat trafiğe kapandıGÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane 'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı. Gümüşhane 'den Kelkit istikametine giden Nazım A. (40) idaresindeki 28 K 1630 plakalı tır, Ulukale köyü yakınlarında, karşı yönden gelen Ömer Ataş'ın kullandığı 25 LN 837 otomobil ile çarpıştı.Kazada otomobilde bulunan sürücü Ataş, Müslüm Öztürk (22), Fırat Yıldırım (21) ve Heybeytullah Bahçecioğlu (36) araçta sıkıştı. Gümüşhane Belediyesi ve AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan bu kişilere 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.Sağlık ekipleri, Ataş, Öztürk ve Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bahçecioğlu ise ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapanan Gümüşhane - Kelkit karayolu, araçların yoldan çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.Tır sürücüsü, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Güvenlik Güçleri Bild Ağır Yaralı 

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