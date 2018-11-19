Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tır devrildi: 1 ölü - İZMİR

Tır devrildi: 1 ölü - İZMİR

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan tırdan görüntüler İzmir 'de tır devrildi: 1 ölüİZMİR (AA) - İzmir 'in Balçova ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Balçova'dan Narlıdere istikametine giden Nevzat Erkoç'un kullandığı seramik ve parke yüklü 06 GCH 66 plakalı tır, otoyol girişi yakınında, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak virajda devrildi.Kazada yaralanan Erkoç, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan yol, karayolları ve polis ekiplerinin çalışması sonrası trafiğe açıldı.

Acil Servis Karayolları 112 Acil Servis Polis Ekipleri Direksiyon 

İlgili Foto Galeriler
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı