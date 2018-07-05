Tır bariyerlere çarptı: 1 yaralı - ORDU

- Kaza yerinden detaylar Ordu 'da tır bariyerlere çarptı: 1 yaralıORDU (AA) - Ordu 'da tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Muhammet Bayrak yönetimindeki 61 K 3484 çekici plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Perşembe ilçesi Doğan Mahallesi mevkisinde orta refüjdeki bariyerlere çarptı.Kaza sonrası tır yan yatarken, yaralanan sürücüsü ise olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Bu arada kazaya yakın bir yerde ise, F.D. idaresindeki 34 GD 7610 plakalı cip ile Y.B. idaresindeki 25 DC 411 minibüs çarpıştı.Kazada yaralı bulunmazken, iki sürücü arasında yaşanan tartışma polis ve jandarma ekipleri tarafından sakinleştirildi.Öte yandan kazanın olduğunu fark eden bazı vatandaşlar ise kendi imkanları ile başka kaza yaşanması ihtimaline karşı sürücüleri yavaşlatmaya çalıştı.Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, tırın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.