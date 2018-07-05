Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Tır bariyerlere çarptı: 1 yaralı - ORDU

Tır bariyerlere çarptı: 1 yaralı - ORDU

- Kaza yerinden detaylar Ordu 'da tır bariyerlere çarptı: 1 yaralıORDU (AA) - Ordu 'da tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Muhammet Bayrak yönetimindeki 61 K 3484 çekici plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Perşembe ilçesi Doğan Mahallesi mevkisinde orta refüjdeki bariyerlere çarptı.Kaza sonrası tır yan yatarken, yaralanan sürücüsü ise olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Bu arada kazaya yakın bir yerde ise, F.D. idaresindeki 34 GD 7610 plakalı cip ile Y.B. idaresindeki 25 DC 411 minibüs çarpıştı.Kazada yaralı bulunmazken, iki sürücü arasında yaşanan tartışma polis ve jandarma ekipleri tarafından sakinleştirildi.Öte yandan kazanın olduğunu fark eden bazı vatandaşlar ise kendi imkanları ile başka kaza yaşanması ihtimaline karşı sürücüleri yavaşlatmaya çalıştı.Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, tırın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis Jandarma Direksiyon 

İlgili Foto Galeriler
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı