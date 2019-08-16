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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Tır 15 metreden aşağı uçtu, AFAD ekipleri yaralı sürücüyü uçuruma kurduğu ipli iniş sistemi ile kurtardı

Tır 15 metreden aşağı uçtu, AFAD ekipleri yaralı sürücüyü uçuruma kurduğu ipli iniş sistemi ile kurtardı

Uçurumdaki tır

Çelik Bariyer Bild Trol 

-sürücüye müdahale edilmesi
-AFAD ekiplerinin kurduğu ip mekanizma
-mekanizma ile uçuruma inip çıkan AFAD ve itfaiye ekipleri
-sürücünün taşınması
-detaylar

( YALOVA ) YALOVA

- Yalova'da bir tır uçuruma uçtu. Kurulan ipli düzenekle uçuruma inen ekipler yaralı sürücüye araçtan çıkardı. Bursa’dan Yalova istikametine gitmekte olan 34 LR 0813 plakalı tır, Esadiye mevkiinde yağış sebebiyle kontrolden çıkarak kaymaya başladı.
Önce çelik bariyerlere çarpan tır, bariyerleri parçalayarak 15 metrelik uçuruma uçtu. Kazada araç sürücüsü Necati Kuyumcuoğlu (55) ağır yaralandı. AFAD ve Yalova Belediyesi ekipleri uçuruma kurulan ipli düzenekle indi. Sağlık ekipleri de aynı düzenekle aşağı indirilerek yaralı sürücü araçtan çıkarıldı. İlk müdahale aracın yan tarafında yapıldı. Hayatî tehlikesinin bulunduğu öğrenilen sürücü olay yerine gelen ambulansla Yalova devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle Bursa-Yalova yolunun Esadiye mevkiinde trafik bir süre tek şeritten sağlanabildi.
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