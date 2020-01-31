Tipi sürücülere zor anlar yaşattı

-vatandaşlardan görüntü -mahsur kalan araçlardan görüntü -vatandaşlar ile röp.
( SİVAS )- Sivas-Malatya karayolunun bin 750 rakımlı Yağdonduran geçidinde etkili olan tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor SİVAS
- Sivas-Malatya karayolunun bin 750 rakımlı rakımlı Yağdonduran geçidinde etkili olan tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor.Sivas'ta etkisini sürdüren kar yağışı bir çok yeri beyaza bürüdü. Sivas - Malatya karayolu üzerinde bulunan Bin 750 rakımlı Yağdonduran geçidinde tipinin etkisiyle araçlar mahsur kaldı. Etkisini hissettiren tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Ulaşıma yaklaşık 3 saattir kapalı olan Sivas-Malatya karayolunda ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.
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