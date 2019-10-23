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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tilki kurtarma operasyonunu yemek yiyerek izlediler

Tilki kurtarma operasyonunu yemek yiyerek izlediler

-tilkinin kurtarılma anı detay

( AFYON KARAHİSAR)- Öğle molasında yemek yiyip tilkinin kurtarılmasını seyrettiler- Kuyuya düşen nesli tükenmekte olan tilkiyi AFAD ekipleri kurtardı AFYON KARAHİSAR

Mahsur Kaldı Kurtarma Operasyonu Bild Kadın İşçi Karahisar 


- Afyonkarahisar’da patates toplayan bir grup kadın işçi, öğle yemeği için bir kuyunun etrafında toplandıkları sırada kuyuya nesli tükenmekte olan bir tilkinin düştüğünü görerek AFAD ekiplerine bildirdiler. AFAD ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında ise işçiler bir yandan yemek yerken bir yandan da kurtarma operasyonunun seyrettiler. Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyü Harmanaltı mevkiinde nesli tükenmekte olan bir tilkinin kuyuya düşerek mahsur kaldığı ihbarını alan AFAD ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Tilkinin mahsur kaldığı kuyu gelen ekipler ilk olarak tilkiyi kuyudan çıkarmak için hazırlık yaptı. Yapılan hazırlık etüt çalışmalarının ardından kurtarma aparatları ile AFAD ekipleri büyük bir titizlikle tilkiye zarar vermeden mahsur kaldığı kuyudan çıkardı. Öte yandan kuyuya yakın bir patates tarlasında patates toplayan kadınların ise öğle yemeği için geldikleri kuyunun yakınında tilkiyi fark ederek ekiplere ihbarda bulunduğu öğrenildi. Tilkinin kurtarılması için ihbarda bulunan aynı işçi kadınlar tilkinin mahsur kaldığı kuyudan kurtarılması esnasında ise öğle yemeklerini yemeye devam ederek tıpkı bir film izler gibi hem yemek yediler hem de oturdukları yerden kurtarma operasyonun izlediler. AFAD ekipleri tarafından kurtarılan tilki ise tekrar doğaya salındı.
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