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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
TİKA gönüllüleri Senegal'e 'yağmurla' geldi - DAKAR

TİKA gönüllüleri Senegal'e 'yağmurla' geldi - DAKAR

TİKA gönüllüleri Senegal'e "yağmurla" geldi - DAKAR - Köydeki gençler, TİKA gönüllüler ile futbol oynaması - Köylülerin yağmuru müzik ve geleneksel danslarla kutlamasıDAKAR (AA) - Senegal'de bir köyde yağmur duası yapılacağı sırada Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) programı gönüllülerinin köye ayak basmasıyla başlayan yağmur sevinçle karşılandı.TİKA'nın koordinasyonunda düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Senegal'e gelen gönüllü öğrenciler, yardım götürmek ve ağaç dikmek için Roff köyünü ziyaret etti.Yağmur duasına hazırlanan köylüler, öğrencilerin ziyaretiyle başlayan yağmuru müzik ve geleneksel danslarla kutladı. Çamurlar içindeki danslı karşılama ve kutlamaya çocuklar da eşlik etti.Köylüler, gönüllüler için sembolik bir düğün merasimi de düzenledi.
Gönüllüler, tarımsal faaliyetlerin yapılması için TİKA'nın desteğiyle damlama sulama sisteminin yapıldığı alanı çitle çevirip, etrafına fidan dikti.Köydeki çocuklara getirdikleri hediyeleri takdim eden gönüllüler, gençlerle futbol oynadı.TİKA Senegal Koordinatörü Kenan Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl program kapsamında 15 kişilik bir ekibin ülkeye geldiğini söyledi.

Roff köyündeki mevcut su kuyusunun TİKA desteğiyle modernize edilerek güneş enerjisi beslemeli pompa montajının yapıldığını dile getiren Yiğit, "Bu sayede insanların kullanımı için çeşme ve hayvanlar için yalak yapımı devam ediyor. Modernize edilen kuyu tarımsal sulamada kullanılacak. 3 hektarlık arazide meyve ve sebze yetiştirilecek." dedi.

Güneş Enerjisi Tarım Muhabir Yağmur Duası Öğrenciler 

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