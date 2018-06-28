TİKA’dan Makedonya’da Türkçe eğitime destek - OHRİ
: - Seminerden genel detaylar - TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden'in açıklaması - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretim bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Fahri Temizyürek'in açıklaması - Sertifika töreninden genel detaylarTİKA’dan Makedonya’da Türkçe eğitime destekOHRİ (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Makedonya’da Türkçe eğitim veren öğretmenlere "Hizmet İçi Eğitim Semineri" düzenlendi. Gazi Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesi ile iş birliğinde Ohri kentinde düzenlenen seminerin kapanış töreni gerçekleşti.TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, seminerin yapılan son düzenlemeler, değişiklikler, pedagojik alandaki son gelişmeler ve Türkçe eğitim - öğretiminin nasıl yapılması gerektiği konusunda olduğunu söyledi.
Ayden, Türkçenin varlığının, bölgede yaşayan soydaşlar açısından önemli olduğunu dile getirdi.Seminerle amaçlarına ulaştıklarını belirten Ayden, yaptıkları değerlendirmeler ile gelecekte Makedonya’da Türkçe öğretimi için yapılabilecekler noktasında geri dönüş alacaklarını belirtti. Program kapsamında gerçekleştirdikleri sempozyumda Türkçe eğitim veren öğretmenlerin eksiklikleri, soydaşlara sunulacak katkılar ve eğitim alanındaki noksanların giderilmesi konularının ele alındığını aktardı.Ayden, gelecek dönemlerde branş öğretmenleri için de benzer çalışmalar gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretim bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Fahri Temizyürek, Makedonya’da görevli meslektaşlarına hizmet içi eğitimden dil, kültür, eğitim ve öğretim konusunda edindikleri bilgi ve tecrübeleri aktarmaya çalıştıklarını vurguladı.Temizyürek, "Balkanlar Türkçenin eğitim ve öğretiminin açısında son derece önemli bir bölge. Hocalarımızın da belli bir kısmı zaten Türkiye’de kısa bir süre de olsa eğitim almış hocalarımız. Hem metodoloji açısından hem dil öğretim açısından yeni metot ve teknoloji hakkında onlarla bilgilerimizi paylaştık. Onlar mutlu oldu, bizler de çok mutlu olduk." değerlendirmesinde bulundu.190 öğretmenin katıldığı ve 26 Haziran'da başlayan seminer sertifika dağıtım töreni ile son buldu.