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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
TİKA'dan Filistinli mültecilere gıda yardımı - CERAŞ

TİKA'dan Filistinli mültecilere gıda yardımı - CERAŞ

- Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz'ün gelişi - "Gazze Kampı" sakinlerine düzenlenen gıda yardım programından detaylar - Filistinli mültecilere gıda yardımının dağıtılmasıCERAŞ (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Ürdün 'ün Ceraş ilinde Filistinli mültecilere gıda yardımında bulundu.Ceraş'taki "Gazze Kampı" sakinlerine yönelik yardım dağıtımına Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz de katıldı.
TİKA Amman Koordinatörü Kürşad Mahmat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımların ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirildiğini belirterek, kamptaki 250 aileye bu kapsamda gıda kolisi dağıttıklarını söyledi.

Büyükelçi Karagöz ise Gazze Kampı sakinleri arasında bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, TİKA'ya çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ürdün 'de Filistinli mültecilerin kaldığı 10 kamp bulunuyor. 1968'de kurulan Gazze Kampı'nda yaklaşık 24 bin kişi yaşıyor.

Ramazan Ayı Mülteci Gıda Yardımı Muhabir 

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