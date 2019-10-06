Tıka basa doldurdukları araçla akan trafikte böyle ilerlediler



- Başkentte otomobilinin üzerine aşırı ağırlık yükleyen bir kişi trafikteki araçları tehlikeye atarak yoluna devam etti. Edinilen bilgiye göre, Eskişehir yolunun Konya yolu bağlantısında seyreden otomobilin üzerine ve bagajına görüş açısını kapatacak şekilde aşırı ağırlık yükleyen bir kişi trafikteki araçları tehlikeye atarak yoluna devam etti. Ayrıca, görüntülerde otomobilin üzerinde ve bagajında bulunan ağırlıkların kağıt olduğu dikkat çekti.

