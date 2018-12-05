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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tijuana'daki göçmenler ABD'nin kapılarını açmasını bekliyor - TİJUANA

Tijuana'daki göçmenler ABD'nin kapılarını açmasını bekliyor - TİJUANA

- Maria Lila Meza Castro'nun röportajı - ABD polisinin 25 Kasım'daki biber gazlı müdahalesinden oğluyla etkilen Honduraslı kadın göçmen Castro: - "Bir anda gaz bombaları atmaya başladılar. Attıklarından biri çocuklarımla bulunduğum yere geldi. Oğlum dumandan fenalaştı, sonra da ben" - "ABD fırsatlar ülkesi ama Honduras fakir bir ülke, bu yüzden yollara düştük. Gerçekten burada ne yapacağımızı bilemiyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'tan bize yardım etmesini istiyoruz"TIJUANA (AA) - LOKMAN İLHAN/ATILGAN ÖZDİL - ABD güvenlik güçlerinin biber gazlı müdahalesine küçük çocuğuyla maruz kalan Honduraslı göçmen Maria Lila Meza Castro, ABD Başkanı Donald Trump'un kendilerine yardım etmesini istiyor.Büyük kısmı Honduras olmak üzere Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak Meksika'nın sınır kenti Tijuana'ya ulaşan ve sayıları giderek artan 9 binden fazla göçmen, ABD'nin kapılarını kendilerine açacağı günü bekliyor.ABD polisinin 25 Kasım'daki biber gazlı müdahalesine oğlu ile maruz kalan 5 çocuk annesi 39 yaşındaki Honduraslı Castro da sınırda ümitle bekleyenler arasında.AA muhabirine o gün yaşananları anlatan Castro, olaylar esnasında sınırın ABD tarafını seyretmekte olduklarını ve hiçbir zaman böyle bir müdahaleye maruz kalacaklarını düşünmediklerini vurguladı.Sınırdan topladıkları boş biber gazı kapsüllerini yanında saklayan Castro, yaşadıklarını şöyle anlattı:"Bir anda gaz bombaları atmaya başladılar. Attıklarından biri çocuklarımla bulunduğum yere geldi. Oğlum dumandan fenalaştı, sonra da ben. Daha sonra bir genç su getirdi, yüzümüzü yıkadı. Kendime gelince hemen çocuklarımı aldım bölgeden uzaklaştım. Diğer kişiler de yardım etti." - Trump'a, "kapıları aç" çağrısıSadece iş istediklerinin altını çizen Castro, sınır kapıları açılsın diye sürekli dua ettiklerini belirtti.
Castro, "ABD fırsatlar ülkesi ama Honduras fakir bir ülke, bu yüzden yollara düştük. Honduras'ta çok az bir haftalığa çalışıyordum ama paramı vermiyorlardı. Gerçekten burada ne yapacağımızı bilemiyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'tan bize yardım etmesini istiyoruz." diye konuştu.
Meksika'nın Tijuana kentinde bulunan bir grup mülteci iltica başvurularının geç işleme alındığı gerekçesiyle 25 Kasım’da sınıra doğru yürümüş, daha sonra içlerinden bazıları sınırı yasa dışı şekilde geçmeye çalışmıştı. ABD güvenlik güçleri gruba biber gazı ile müdahalede bulunmuş ve olaylar iki ülke arasında gerginliğe sebep olmuştu. Meksika hükümeti nota vererek olayın araştırılmasını istemişti. - 400 göçmen geçti ve yakalandıÖte yandan Meksika - ABD sınırının orta bölgelerinde Texas eyaletinin El Paso kentinde hafta sonu 400 göçmenin sınırı kaçak yollarla geçtiği ve güvenlik güçlerince yakalandığı belirtildi.Meksika basınındaki haberlere göre ABD Sınır Güvenlik Güçleri Sözcüsü Fidel Baca, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin tamamının aynı gün içinde yakalandığını bildirdi.Bu göçmenlerin, büyük kısmı Tijuana’ya ulaşan konvoya mensup olup olmadıklarını halen bilmediklerini dile getiren Baca, sınırı geçenlerin bazılarının kendi isteği ile güvenlik güçlerine teslim olduğunu ve iltica başvurusu yaptığını aktardı.

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