Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

olay yerinden genel detay görüntüler

( BAYBURT ) BAYBURT

İlk Müdahale Ticari Taksi 


- Bayburt Demirözü yol ayrımında meydana gelen kazada otomobil ve ticari taksi çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan dönerek şehir merkezine doğru giden 34 KK 2516 plakalı otomobil ile Demirözü yönünden gelen 69 T 0067 plakalı araç ışıkların bulunduğu noktada birbirine girdi. Çarpmanın etkisiyle adeta hurdaya dönen ticari taksideki bir kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen 112 ekipleri, buradaki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüyü Bayburt Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Diğer araçta bulunan iki kişi ise kazada herhangi bir yara almadı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı. Trafik ışıklarının çalıştığı noktada meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (BK-AA)
İlgili Foto Galeriler
TEMde Feci Kaza: 2 Ölü, 5 YaralıTEMde Feci Kaza: 2 Ölü, 5 Yaralı
Omzuna Falçata Saplayan Babasını Arabayla SürüklediOmzuna Falçata Saplayan Babasını Arabayla Sürükledi
Peş Peşe Operasyonlar: Çok Sayıda GözaltıPeş Peşe Operasyonlar: Çok Sayıda Gözaltı
Korkunç Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı VarKorkunç Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Tekirdağda Araçlar Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 1 YaralıTekirdağda Araçlar Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Adanada, Sulama Kanalına Devrilen Otomobildeki Anne Ve Kızını Çevredeki Vatandaşlar KurtardıAdanada, Sulama Kanalına Devrilen Otomobildeki Anne Ve Kızını Çevredeki Vatandaşlar Kurtardı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı