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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Ticari aracın metrelerce sürüklendiği anlar kamerada

Ticari aracın metrelerce sürüklendiği anlar kamerada

Kaza anından görüntü

Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Ticari Araç Dikkatsiz Sürücü Mobese 

-Mobese kamerasından görüntü

( SİİRT )-Siirt ve Mardin’deki trafik kazaları mobeseye yansıdı SİİRT

- Siirt ve Mardin’de dikkatsiz sürücülerin neden olduğu trafik kazaları, mobeselere yansıdı. Siirt Kurtalan karayolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobile ticari araç arkadan çarptı. Devrilmekten son anda kurtulan ticari araç metrelerce sürüklenerek durabilirken otomobil ise yol kenarındaki kanala düştü. Bir diğer kaza ise Mardin merkezde meydana geldi. Otomobilini park eden sürücü sol taraftan gelen yolcu minibüsünü fark etmedi. Aracın kapısının açıldığını fark etmeyen minibüs, kapıya çarptı. Kazalar sonucunda araçların tamamında maddi hasarların meydana geldiği görüldü.

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