Ticaret erbabına naylon staj uyarısı

-Hıdıroğlu'nun konuşması

-Uyumaz'ın konuşması

-Açılış töreni

-Yapılan imza protokolü

-Atölyeden görüntü



( ADIYAMAN )- Gaziantep'te triko atölyesinin açılışında konuşan Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu: "Arkadaşlarımızı, kendi iş yerlerine gelenlere naylon staj yapmamaları konusunda da uyarıyoruz"- "Naylon staj yapmak isteyenler bize gelmesin diyoruz" ADIYAMAN



- Gaziantep’te bir lisede kurulan triko atölyesinin açılışında konuşan Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, kentteki ticaret erbabına seslenerek, naylon staja fırsat tanınmamasını istedi. Hıdıroğlu, "Arkadaşlarımızı, kendi iş yerlerine gelenlere naylon staj yapmamaları konusunda da uyarıyoruz" dedi.

Suriyelilerin en yoğun olarak yaşadığı bölgelerden olan Gaziantep'te, Triko Sektörüne Nitelikli Eleman Yetiştirmeye Yönelik Mesleki Eğitim Projesi kapsamında Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde triko atölyesi açıldı. Gaziantep Ticaret Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve BM Mülteci Örgütü tarafından Haci Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Triko Atölyesi açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Birleşmiş Milletler Kıdemli Saha Sorumlusu Hana Zabalawe, projeye destek veren okul ve Gaziantep Ticaret Odası temsilcilerine teşekkür ederek, “Bu atölye Suriye mülteci krizinin etkilerini hafifletmek Türkiye'deki ulusal kurumların desteklenmesi projesi çerçevesinde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti finansal desteği ile kurulmuştur. Proje kapsamında hem Haci Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kapasitesini arttırma hem de triko sektöründe nitelikli eleman yetiştirme için Suriyeli mültecilere ve yerel halkı eğitimi sağlamış olacağız" dedi.

GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ise, meslek liseleri sorunun memleket meselesi olduğunu vurgulayarak, "Konunun hassasiyetini hepimiz biliyoruz, ne kadar önemli olduğunu ne kadar doğru bir tercih yaptığınızı herkesten bir sıfır önce başladığınızı ben biliyorum. Bende bir teknisyenim ben de bir elektrik sektöründen gelen bir arkadaşınızım. Meslek liseleri denilince bu konuda durmamız gerektiğini geçen sene bir yola çıktık hocalarımızla Gaziantep'te triko sektörünü ele aldık. Bugün Gaziantep'te 100 Milyon adet triko ürün öğretiliyor, bu çok önemli bir konu. Bunun da bir mimarisinin bir alt yapısının olması gerekiyor. Bizim eskiden kalma usta çırak ilişkisi var ama işler sadece artık o usta, çırak ilişkisiyle gitmiyor. Artık bilimin, teknolojinin ve sanatın görselliğin, giyilebilir teknolojilerinin işlenmesi gerekiyor” dedi.

Naylon staj uyarısı Ticaret erbabına seslenen GTO Başkanı Hıdıroğlu, naylon staj yapmak isteyen öğrencilere fırsat verilmemesi konusunda çağrıda bulundu. Hıdıroğlu, "Güney Kore’nin eğitim verdiği önemi görüyoruz. Gerçekten 1970’de başlayan bir bilgisayar kodlama süreci var. Bugün üniversitelerimizde çok değerli ve kıymetli arkadaşlarımızı yetiştiriyoruz emek veriyoruz. Onların staj ilgili bir sıkıntıları var. Daha önceden katıldığım bir toplantıda da belirttim dedim ki staja önem verin. Naylon staj istemiyoruz. Kendi iş yerlerinize gelen arkadaşlarımıza naylon staj yapmamaları konusunda da uyarıyoruz. Naylon staj yapmak isteyenler, 'bize gelmesin' diyoruz" şekline konuştu.

60 bin 500 Suriyeli öğrenci eğitim görüyor Triko Atölyesinin hayırlı olmasını dileyen Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, “Eğitim bizim için çok önemli bir konu oluyor. Bizler sadece kendi vatandaşlarımıza değil, Suriyeli vatandaşlarımızın da eğitimine önem veriyoruz. Gaziantep'te 400 binin üzerinde Suriyeliyi misafir ediyoruz. Yaklaşık 4 yıl gibi kısa bir sürede bölgemizde 67 bin 500 Suriyeli öğrenciye eğitim veriyoruz. Bu öğrencimizin 40 bini Gaziantep merkezinde ve diğerleri ise bir iki ilçede okuyor. 27 bin 500 öğrencimiz ise geçici barınma merkezlerinde bulunuyor" diye konuştu.

İş birliği protokolü imzalandı Konuşmaların ardından Gaziantep Ticaret Sanayi Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete tarafından iş birliği protokolü imzalandı. Yapılan konuşmaların ardından Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Gaziantep Ticaret Sanayi Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ve BM Kıdemli Saha Sorumlusu Hana Zabalawe tarafından Triko Atölyesinin açılışı yapıldı. Açılış sonrası protokol üyeleri atölyeyi gezdi.

