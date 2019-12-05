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05 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Iğdır'da

Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Iğdır'da

BAKAN YARDIMCISININ VALİLİĞE GELİŞİ

-VALİLİK ŞEREF DEFTERİNİ İMZALAMASI

( IĞDIR ) IĞDIR

- Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, bir dizi temaslarda bulunmak için Iğdır’a geldi. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Iğdır Valiliği önünde Vali Enver Ünlü ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Daha sonra Valiliğe geçen Turagay, burada şeref defterini imzaladıktan sonra makama geçti.Toplantı yapmak üzere salona geçen Bakan Yardımcısı Turagay, kurum müdürleri ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ile bir araya geldi.
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