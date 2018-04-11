THY uçaklarının boyanma öyküsü (2) - İSTANBUL

- THY uçaklarının boyanma öyküsü - Uçağın boyanmasından detaylar THY uçaklarının boyanma öyküsü - Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olarak 121 ülke ve 302 noktaya sefer gerçekleştiren THY, filosundaki 326 uçağı belirli aralıklarla özel bir boyama işleminden geçiriyorİSTANBUL (AA) - Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olarak 121 ülke ve 302 noktaya sefer gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY), filosundaki 326 uçağı belirli aralıklarla özel bir boyama sürecinden geçiriyor.THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 8 bin metre kare genişliğindeki tam donanımlı 2 uçak boya hangarında gerçekleştirilen çalışmalar kırkar kişilik ekipler tarafından yürütülüyor. Geniş gövde (çift koridor) ve dar gövde (tek koridor) uçaklar için boya uygulamaları 8 ile 15 gün arası süren çalışmaların sonucunda tamamlanırken sonrasında uçaklar sefere hazır oluyor.Boyama işlemi için hangara alınan uçağa önce bakıma giriş prosedürleri uygulanıyor. Sonrasında uçak maskelenerek, ilk aşamada boya sökücü ile eski boya ve astar uçaktan arındırılıyor. Boya sökümü tamamlanan uçak kimyasal bir yıkama işlemi görüyor ve uçağa tekrar astar uygulanıyor. Son aşamada uçağın son kat boyaması ile logo ve bayrak görsellerinin uçağa yerleştirilmesi yapılıyor. Yeni boya ve görseller ile ilk günkü görünümüne kavuşan uçaklar vernik uygulaması ile bir kat daha parlaklık kazanıyor. Yaklaşık 8 ile 15 gün arasında süren çalışmalar sonrasında uçağın bakım çıkışları da tamamlanarak uçak sefere veriliyor.Kuzey yarım küreden güney yarım küreye, Amerika’dan Asya’ya uzun uçuşlar gerçekleştiren THY uçakları önemli iklim değişikliklerine ve sıcaklık farklarına da maruz kalıyor. Yerde 40/45 derece, havada ise - 50 dereceye kadar sıcaklıkları gören uçakların boyalarının seçiminde ve boyama sürecinde bu zorlu koşullar da dikkate alınıyor. Uçak boyalarında yüzeye çok iyi yapışan astarlar, sıcaklık farklarına ve güneşin zararlı ışınlarına dayanabilecek boya malzemeleri kullanılıyor. - 350 litre boyaUçağın boyutuna göre değişmekle birlikte bir uçak için ortalama 350 litre boya kullanılıyor. Bu boya ortalama beş yıl boyunca uçakta kalıyor. Bu kadar büyük bir yüzeyde bu kadar ince ve dayanıklı bir katman oluşturmak, uçakların ağırlığının artmaması için uygulanan teknoloji ile mümkün oluyor. Kullanılan yüksek teknoloji boyalar ile aynı zamanda en az 5 yıl süre ile görüntüsünü koruyabilecek, dayanımı yüksek bir sonuç elde ediliyor.THY, uçak boyama hangarlarında kendi uçaklarının boyamasını gerçekleştirirken yerli ve yabancı havayolu firmalarının uçaklarına da hizmet veriyor. Yabancı havayollarına sunulan hizmet ile Türkiye’ye yılda yaklaşık 1 milyon dolar döviz girdisi sağlanırken yerli havayollarına sunulan hizmet ile 2 milyon dolar değerinde döviz Türkiye’de kalıyor.