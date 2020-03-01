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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
THY’den korona virüsü nedeniyle sefer iptalleri

THY’den korona virüsü nedeniyle sefer iptalleri

Havalimanından görüntü

Frekans Otorite Uluslararası İtalya Yazılı Açıklama 

-Vatandaşlar
-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Türk Hava Yolları(THY), korona virüsü nedeniyle Milano Malpensa, Roma Fiumicino Irak ve Güney Kore seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip korona virüsü, birçok alanda olduğu gibi havacılık sektörünü de etkilemeye devam ediyor. Başta Çin olmak üzere virüsün hızlı yayıldığı bazı ülkelerdeki seferlerinde iptal ve uçuş azaltan Türk Hava Yolları, benzer nedenle İtalya’daki bazı noktalarda iptal ve sefer azaltmaya gitti. Ayrıca, Türk Hava Yolları, Korona virüsün etkisinin artış gösterdiği Kore ve Irak tarifeli seferlerinde düzenlemeye gitti. Virüs endişesi nedeniyle THY, Seul, Bağdat, Basra, Necef, Süleymaniye ve Erbil seferlerinin karşılıklı olarak da iptal etti. Sabiha Gökçen çıkışlı Roma ve Milano uçuşları iptal edildi Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada iptal edilen seferler paylaşıldı. Açıklamada, “Son dönemde, İtalya’da görülen yeni tip korona virüsü (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu ülkeye gerçekleştirdiğimiz uçuşlarımızda değişiklikler yapılmıştır. Buna göre Türk Hava Yolları’ndan yapılan açıklama şöyle; İstanbul Sabiha Gökçen - Milano Malpensa - İstanbul Sabiha Gökçen uçuşları iptal edilmiştir. İstanbul Sabiha Gökçen - Roma Fiumicino - İstanbul Sabiha Gökçen uçuşları iptal edilmiştir. İstanbul Havalimanı - Roma Fiumicino - İstanbul Havalimanı uçuşları haftalık 28 frekanstan 14 frekansa düşürülmüştür. İstanbul Havalimanı - Milano Malpensa - İstanbul Havalimanı uçuşları haftalık 28 frekanstan 14 frekansa düşürülmüştür. İstanbul Havalimanı - Napoli - İstanbul Havalimanı uçuşları haftalık 7 frekanstan 4 frekansa düşürülmüştür. İstanbul Havalimanı - Venedik - İstanbul Havalimanı uçuşları haftalık 21 frekanstan 7 frekansa düşürülmüştür. İstanbul Havalimanı - Katanya - İstanbul Havalimanı uçuşları haftalık 7 frekanstan 4 frekansa düşürülmüştür. İstanbul Havalimanı - Bologna - İstanbul Havalimanı uçuşları haftalık 14 frekanstan 7 frekansa düşürülmüştür İstanbul Havalimanı - Bari - İstanbul Havalimanı haftalık 4 frekanstan 2 frekansa düşürülmüştür. Irak ve Kore’de görülen yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu ülkelerde sefer yaptığımız Seul, Bağdat, Basra, Necef, Süleymaniye, Erbil noktalarına 29 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz seferler karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Misafirlerinin seyahat güvenliğini daima ön planda tutan Türk Hava Yolları olarak süreci tüm uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz" İfadelerine yer verildi.

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