THY, birçok havayolu şirketine uçak boyama hizmeti veriyor

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( İSTANBUL -HD)- Demir Kanatlı kuşların boyanma hikayesi İSTANBUL



- Uçaklar dış görünümlerini Türk Hava Yolları’nın 8 bin metrekare genişliğindeki hangarlarında yeniliyor. Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olarak 121 ülke ve 302 noktaya sefer gerçekleştiren Türk Hava Yolları, filosundaki 326 uçağı belirli aralıklarla özel bir boyama sürecinden geçiriyor. Uçaklar boyama sürecinin sonunda ilk günkü görünümlerini yeniden kazanıyor. 8 bin metre kare genişliğindeki tam donanımlı 2 adet uçak boya hangarında gerçekleştirilen çalışmalar 40’ar kişilik ekipler tarafından yürütülüyor. Geniş gövde (çift koridor) ve dar gövde (tek koridor) uçaklar için boya uygulamaları toplamda 8 ile 15 gün arası süren çalışmaların sonucunda tamamlanırken sonrasında uçaklar uçuşa tekrar hazır oluyor. Boyama işlemi üç aşamada gerçekleştiriliyor Boyama işlemi için hangara alınan uçağa önce bakıma giriş prosedürleri uygulanıyor. Sonrasında uçak maskeleniyor ve ilk aşamada boya sökücü ile eski boya ve astar uçaktan arındırılıyor. Boya sökümü tamamlanan uçak kimyasal bir yıkama işlemi görüyor ve uçağa tekrar astar uygulanıyor. Son aşamada uçağın son kat boyaması ile logo ve bayrak görsellerinin uçağa yerleştirilmesi yapılıyor. Yeni boya ve görseller ile ilk günkü görünümüne kavuşan uçaklar vernik uygulaması ile bir kat daha parlaklık kazanıyor. 8 ile 15 gün arasında süren çalışmalar sonrasında uçağın bakım çıkışları da tamamlanarak uçak sefere veriliyor. Farklı hava koşullarına dayanıklı boyalar tercih ediliyor Kuzey Yarım Küre’den Güney Yarım Küre’ye, Amerika’dan Asya’ya uzun uçuşlar gerçekleştiren Türk Hava Yolları uçakları önemli iklim değişikliklerine ve sıcaklık farklarına da maruz kalıyor. Yerde +40/45 derece, havada ise -50 dereceye kadar sıcaklıkları gören uçakların boyalarının seçiminde ve boyama sürecinde bu zorlu koşullar da dikkate alınıyor. Uçak boyalarında; yüzeye çok iyi yapışan astarlar, sıcaklık farklarına ve güneşin zararlı ışınlarına dayanabilecek boya malzemeleri kullanılıyor. Bir uçak için 350 litre boya kullanılıyor Uçağın boyutuna göre değişmekle birlikte bir uçak için ortalama 350 litre boya kullanılıyor ve bu boya ortalama beş yıl boyunca uçakta kalıyor. Bu kadar büyük bir yüzeyde bu kadar ince ve dayanıklı bir katman oluşturmak, uçakların ağırlığının artmaması için uygulanan teknoloji ile mümkün oluyor. Kullanılan yüksek teknoloji boyalar ile aynı zamanda en az 5 yıl süre ile görüntüsünü koruyabilecek, dayanımı yüksek bir sonuç elde ediliyor. Yabancı havayollarına verilen uçak boyama hizmetleri ile Türkiye’ye döviz girdisi sağlanıyor Türk Hava Yolları, uçak boyama hangarlarında kendi uçaklarının boyamasını gerçekleştirirken yerli ve yabancı havayolu firmalarının uçaklarına da hizmet veriyor. Yabancı havayollarına sunulan hizmet ile Türkiye’ye yılda yaklaşık 1 milyon USD döviz girdisi sağlanırken yerli havayollarına sunulan hizmet ile 2 milyon USD değerinde döviz Türkiye’de kalıyor.

