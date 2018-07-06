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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Teslim olan teröristin yeni görüntüsü ortaya çıktı

Teslim olan teröristin yeni görüntüsü ortaya çıktı

Teröristin görüntüsü

Özel Güvenlik Güvenlik Güçleri Gesi 

-Konuşması

( ŞIRNAK - EK) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Gabar Dağı’ndaki 4 alanın özel güvenlik bölgesi ilan edilmesinin ardından başlatılan operasyonda yaralı olarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristin yeni görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde terörist, erzak için toplandıklarını belirtti.
3 gündür devam eden operasyonda toplam 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak’ın Gabar Dağı’ndaki 4 alanın 3 Temmuz’dan itibaren özel güvenlik bölgesi ilan edilmesinin ardından başlatılan Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi 2018-2 operasyonu aralıksız devam ediyor. Toplam 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, yaralı olarak teslim olan teröristin yeni görüntüsü ortaya çıktı. Midyat nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen S.Y. adlı terörist, erzak için toplandıklarını belirtti.

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