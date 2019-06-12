'Teslim ol' çağrısına uymayan teröristler etkisiz hale getirildi

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen operasyonda tespit edilen 2 terörist, ‘teslim ol’ çağrısına ateşle karşılık vermeleri sonucu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve Beytüşşebap Jandarma Komando Komutanlığı unsurlarınca Beytüşşebap ilçesi Kavih Dağı bölgesinde Şehit Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan-57 operasyonu gerçekleştirildi. Bugün saat 12.30 sıralarında bir grup bölücü terör örgütü mensubunun ‘teslim ol’ çağrısına ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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