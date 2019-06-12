Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Teslim ol' çağrısına uymayan teröristler etkisiz hale getirildi

'Teslim ol' çağrısına uymayan teröristler etkisiz hale getirildi

arşiv görüntüler

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

Çatışma Gesi Terör Örgütü Teröristler 


- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen operasyonda tespit edilen 2 terörist, ‘teslim ol’ çağrısına ateşle karşılık vermeleri sonucu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve Beytüşşebap Jandarma Komando Komutanlığı unsurlarınca Beytüşşebap ilçesi Kavih Dağı bölgesinde Şehit Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan-57 operasyonu gerçekleştirildi.
Bugün saat 12.30 sıralarında bir grup bölücü terör örgütü mensubunun ‘teslim ol’ çağrısına ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı