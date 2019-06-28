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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Tersane bakımına götürülen tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçirildi - ÇANAKKALE

Tersane bakımına götürülen tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçirildi - ÇANAKKALE

- Tankerin Çanakkale Boğazı'ndan geçirilişinden görüntüler.Bakıma götürülen tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçirildiÇANAKKALE (AA) - Suriye'den, İstanbul'a tersane bakımına götürülen yedekli tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçirildi.Alınan bilgiye göre, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları için Suriye'den yola çıkarılan 274 metre uzunluğundaki 81 bin 295 grostonluk İran bayraklı "Tour - 2" isimli tanker, Ege Denizi yönünden boğaza giriş yaptı.Comoros Adaları bayraklı 45 metre uzunluğundaki "İonion Pelagos" isimli römorkör tarafından çekilerek, İstanbul Tuzla'daki tersaneye götürülen tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma - 4", "Kurtarma - 10", "Nazım Tur" ve "Zübeyde Ana" isimli römorkörler refakat etti.Yedekli tankerin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Uzunlu İran Akkale Lagos 

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