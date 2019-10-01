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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Ters yönden giden otobüs şoförü kameraya yakalandı - ANKARA

Ters yönden giden otobüs şoförü kameraya yakalandı - ANKARA

- Halk otobüsünün ters yönde ilerlemesiTers yönden giden otobüs şoförü kameraya yakalandı - Ankara 'da özel halk otobüsü şoförünün, yolcuların ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atarak ters yönden ilerlediği anlar, bir vatandaş tarafından görüntülendiANKARA (AA) - Ankara 'da özel bir halk otobüsünün ters yönden ilerlediği anlar, vatandaş kamerasına yansıdı.Etimesgut ilçesinde çekildiği öğrenilen görüntülerde, özel bir halk otobüsü şoförünün, yolcuların ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atarak ters yönden ilerlediği anlar yer aldı. Ankara 'da dün meydana gelen ve 4 vatandaşın hayatını kaybettiği özel halk otobüsü kazasından hemen sonra akşam saatlerinde, Ahi Mesud Bulvarı'nda ikamet eden bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler, özel halk otobüsü şoförünün sorumsuzluğunu gözler önüne serdi.

Akalan Kamera Halk Otobüsü Otobüs Şoförü 

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