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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Ters yoldan girmeye dönmeye minibüs otomobil ile çarpışıp yan yattı

Ters yoldan girmeye dönmeye minibüs otomobil ile çarpışıp yan yattı

minibüsün görüntüsü

Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-sağlık ekipleri
-otomobil ve minibüsten görüntü
-detaylar

( İSTANBUL -EK) İSTANBUL

- Bağcılar’da ters yoldan dönmeye çalışan bir minibüsle araç çarpıştı. Kaza da minibüs yan yatarken, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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