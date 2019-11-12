Ters yoldan girmeye dönmeye minibüs otomobil ile çarpışıp yan yattı

-sağlık ekipleri

-otomobil ve minibüsten görüntü

-detaylar



( İSTANBUL -EK) İSTANBUL



- Bağcılar’da ters yoldan dönmeye çalışan bir minibüsle araç çarpıştı. Kaza da minibüs yan yatarken, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



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