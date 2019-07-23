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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Ters şeritte giden tır, yürekleri ağızlara getirdi

Ters şeritte giden tır, yürekleri ağızlara getirdi

Ters şeritte ilerleyen tırdan görüntü

( HATAY ) HATAY

Kamera 


- Hatay’da karayolunda ters istikamette ilerleyen tır, yürekleri ağızlara getirdi. Kazaya davetiye çıkaran tır sürücüsü dakikalarca ters şeritte ilerledi. Olay, İskenderun-Adana Karayolu İskenderun Limanı mevkiinde meydana geldi. Amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, bir tır sürücüsü dörtlüleri yakarak dakikalarca ters şeritte ilerledi. Kazaya davetiye çıkararak karşı yönden gelen tır sürücüsünü fark eden araç sürücüleri yavaşlayarak sağ şeritten ilerledi. Olayda şans eseri kaza meydana gelmezken, tır sürücüsünün bir süre sonra döner kavşaktan kendi şeridine geçtiği öğrenildi. Trafik ekipleri ortaya çıkan görüntüler sonrası inceleme ve soruşturma başlattı. (MBY
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