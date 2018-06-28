Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ters şeritte giden motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı - ADANA

Ters şeritte giden motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı - ADANA

- Kazaya karışan otomobildeki hasar,devrilen motosiklet - Kazayı gören vatandaşlarla röportaj - Yol temizleme çalışması - Kazaya karışan araçların kaldırılmasıADANA (AA) - Adana 'da, ters şeritte ilerlediği sırada bir otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Osman Portakalcıoğlu'nun kullandığı 01 OYU 29 plakalı motosiklet, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda ters şeritte seyrederken, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AOF 31 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Osman Portakalcıoğlu, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezine götürüldü.Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle kapanan yol, belediye ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

İlk Müdahale Hastane Bild Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı