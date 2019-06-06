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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ters laleleri koparıp götüren 3 kişiye 180 bin TL para cezası kesildi

Ters laleleri koparıp götüren 3 kişiye 180 bin TL para cezası kesildi

arşiv görüntüler

( TUNCELİ ) TUNCELİ

Sosyal Medya Para Cezası Jandarma Biyoloji Doğa Fotoğrafçısı 


- Tunceli'de ters laleleri soğanlarıyla birlikte koparıp götürürken görüntülenen 3 kişi tespit edilip 180 bin TL para cezası kesildi. Ovacık ilçesine bağlı Ağaçpınar Köyü'ne ters laleleri fotoğraflamak için giden doğa fotoğrafçısı Malik Kaya, laleleri köklerinden koparan 3 kişiyle karşılaşmış ve duruma tepki gösterip laleleri söküp götürenleri de arkadaşlarıyla görüntülemişti.Görüntülenen şahıslar jandarma ekipleri tarafından tespit edildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Tunceli Valiliği talimatıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9. Maddesinin a ve f bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak “biyolojik çeşitliliği tahrip etmek” suçundan 3 kişiye kişi başı 60 bin 163 lira olmak üzere toplam 180 bin 489 TL idari para cezası uyguladı. Vali Tuncay Sonel sosyal medyadan yaptığı açıklamada;"Ovacık’ta koruma altında,endemik ters laleleri koparan 3 şahıs bugün talimatımız üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar ile İl Jandarma Komutanlığımızca tespit edilmiş, her bir şahsa ayrı ayrı 60 bin 163 TL olmak üzere toplamda 180 bin 489 TL idari para cezası uygulanmıştır" dedi.

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