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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
'Terörle mücadelede gücümüzü milletimizden alıyoruz' - ERZURUM

'Terörle mücadelede gücümüzü milletimizden alıyoruz' - ERZURUM

"Terörle mücadelede gücümüzü milletimizden alıyoruz" - ERZURUM - Vali Memiş'in Hınıs ve Tekman ilçelerindeki ziyaretlerinden görüntü - Vali Memiş'in konuşması"Terörle mücadelede gücümüzü milletimizden alıyoruz" - Erzurum Valisi Okay Memiş: - "Devletin terörle mücadelesi kararlı şekilde devam edecektir. Biz bu mücadelede gücümüzü vatandaşlarımızdan, milletimizden almaktayız" - "Devlet fakire yardım yapmakla zayıflamaz. Devletin asli görevi yolsuzlukları önlemektir. İhaleye fesat karıştırmasını önlemektir"ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, "Devletin terörle mücadelesi kararlı şekilde devam edecektir. Biz bu mücadelede gücümüzü vatandaşlarımızdan, milletimizden almaktayız." dedi.
İçişleri Bakanlığınca belediyelere görevlendirme yapılan Hınıs ve Tekman ilçelerinde ziyaretlerde bulunarak esnafın sorunlarını dinleyen Vali Memiş, bu belediyelerde görev yürüten kaymakamların hizmetleri karşısında mutluluk duyduğunu belirtti.
Memiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilcileri olarak bütün vatandaşlara eşit mesafede olduklarını aktararak, şöyle devam etti:"Kürt kökenli vatandaşlarımız bizim kardeşlerimizdir, birinci sınıf vatandaşlarımızdır. Alevi kardeşlerimiz de aynı şekilde. Biz buraya hizmet etmeye geldik. Devletin terörle mücadelesi kararlı şekilde devam edecektir. Biz bu mücadelede gücümüzü vatandaşlarımızdan milletimizden almaktayız. Bu gücümüzü yine sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın kararlığından almaktayız. Bu aziz milletin bizlere olan desteğinden almaktayız. Bu uğurda şehitler vermekteyiz. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz."Terörle mücadelenin farklı argümanları olduğunu dile getiren Memiş, "Terörle mücadelenin birçok argümanı var. Bunların hepsini yerine getireceğiz. Bu kardeşlerimizi kucaklayacağız, her zaman yanında olacağız. Onlara ağalık, paşalık yapmaya gelmedik, hizmet etmeye geldik. Kaymakam, emniyet jandarma buralara valiziyle geldi, geri dönecekler. Burada tek amacımız kardeşlerimize hizmet etmektir." diye konuştu.
Görevlendirme yapılan Hınıs, Tekman, Karayazı ve Karaçoban ilçelerinde kamu hizmetleri açısından büyük bir eksikliğin olmadığını bildiren Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu:"Devlet verdikçe kazanır. Devlet fakire yardım yapmakla zayıflamaz. Devletin asli görevi yolsuzlukları önlemektir. İhaleye fesat karıştırmasını önlemektir. Kamu kaynağını çarçur etmemektir. Devlet fakir vatandaşı azarlarsa devletliğini yapmış olmaz. Lisanıhal ile konuşacak, onları kabul edecek, yardımda bulunacak. Devlet vatandaşa yardım etmezse vatandaş başka yerlere gider. Biz tasarrufu başka alanlarda yapacağız. Kamu kaynağı çarçur edilmeyecek, lüks kullanmayacak başkasına peşkeş çekmeyeceğiz."Memiş, güvenlik güçlerinin asayişin sağlanması için 24 saat dimdik ayakta olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Sürekli alandayız, arazideyiz her zaman öyle olacağız. Katiyen bu alanı boş bırakmayacağız, kamu hizmetlerini vatandaşın ayağına götüreceğiz hem de ülkemizin bölünmez bütünlüğünde sorunu olan terörist unsurları da kararlılıkla bertaraf edeceğiz. Bu mücadeleyi kararlılıkla sonuna kadar hep beraber yürüteceğiz. Vatandaşlarımızla beraber. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğünde sözü olanlara bizim de bir çift sözümüz vardır, tedbirlerimiz vardır. Kimse kusura bakmasın."

Terörle Mücadele Güvenlik Güçleri Yolsuzluk Paşalı Birinci Sınıf 

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