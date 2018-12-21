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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
- Teröristlerin Brandalı Önlemi Görüntülendi - Teröristler Cadde Ve Sokakları Branda İle Kapatıyor

- Teröristlerin Brandalı Önlemi Görüntülendi - Teröristler Cadde Ve Sokakları Branda İle Kapatıyor

motosiklet üzerinde giden bir şahsın brandaları görüntülemesi

Terör Örgütü Teröristler Trol 

-yol boyunca uzanan brandalar

( RASULAYN ) - Teröristlerin brandalı önlemi görüntülendi- Teröristler cadde ve sokakları branda ile kapatıyor RASULAYN

- Sınır ötesine düzenlenecek operasyonda yerli insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçlarından gizlenmek isteyen teröristlerin Resulayn’da sokakları brandayla kapattıkları gözlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın terör örgütü PYD/YPG’nin kontrolündeki Fırat’ın doğusuna operasyon yapılacağını açıklamasının ardından teröristler gizlenmek için çeşitli yollara başvuruyor. Teröristler, yerli insansız hava araçları

ve silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) gizlenmek için Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde sokakların üzerini brandalarla örttü. Görüntülerde, teröristlerin bir çok cadde ve sokağın üzerini branda ile kapattıkları gözlendi.
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