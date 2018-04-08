Teröristlere ait hastane olarak kullanılan sığınak ve yaşam malzemeleri ele geçirildi



- Terör örgütü PKK’ya yönelik geniş kapsamlı operasyonun yürütüldüğü Şırnak’ın Cudi Dağı’nda, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde ise teröristlerin hastane olarak kullandığı sığınak, çok sayıda sıhhi malzeme ve mühimmat ele geçirildi.Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı koordinesinde, teröristleri imha etmek maksadıyla Cudi Dağı bölgesinde 4 Nisan’da başlatılan “Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker” operasyonunun sürdüğü belirtildi. Açıklamada, operasyona, bugün bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sonucunda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğine dikkat çekilerek, operasyonun genişletilerek azim ve kararlılıkla devam ettiğine dikkat çekildi. (MY-MP-SO-Y)

