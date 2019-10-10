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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Teröristler umutlarını yaktıkları lastiklere bağladı (2) - ŞANLIUFA

Teröristler umutlarını yaktıkları lastiklere bağladı (2) - ŞANLIUFA

- Barış Pınarı Harekatı - YPG/PKK'lı teröristlerin İHA'ların görüntü almasını engellemek için lastik yakmasıBarış Pınarı Harekatı - Rasulayn'da bulunan YPG/PKK'lı teröristle İHA'ların görüntü almasını engellemek için lastik yakıyorŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'daki YPG/PKK'lı teröristlerin yaktığı ateşler görüntülendi.Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasının ardından Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'da bulunan terör örgütü mensupları paniğe kapıldı.TSK'nın bölgeden İnsansız Hava Aracı (İHA) vasıtasıyla görüntü almasını engellemeye çalışan terör örgütü mensuplarının sınıra yakın bölgelerde lastik yaktıkları, ateşler nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü.

Gökyüzü Terör Örgütü Teröristler 

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