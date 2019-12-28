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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Terör sona erecek ve kalıcı huzur sağlanacaktır

Terör sona erecek ve kalıcı huzur sağlanacaktır

JANDARMA GENEL KOMUTANI ORGENERAL ARİF ÇETİN'İN VALİLİĞE GELİŞİ

Terörle Mücadele General 

-ŞEREF DEFTERİNİN İMZALANMASI
-VALİLİK MAKAMINA GEÇİŞ
-ORGENERAL ARİF ÇETİN'İN BASIN AÇIKLAMASI
-HEDİYE TAKDİMİ

( IĞDIR ) IĞDIR

- Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Iğdır Valisi Enver Ünlü'yü ziyaret etti. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar ile birlikte Iğdır Valiliği'ni ziyaret etti. Iğdır Valisi Enver Ünlü tarafından karşılanan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Beraberindeki heyet ile birlikte makama geçen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar mücadelenin devam edeceğini belirtti.
Çetin, “Cumhurbaşkanımızın emir ve direktifi doğrultusunda Kahraman ordumuz, Polisimiz, Jandarmamız, Korucularımız ve hepsinden önemlisi milletimizin desteği, hayır duası ve Allah'ın yardımı ile son terörist etkisiz hale gelinceye kadar terörle mücadele devam edecektir” dedi.
“Ülkemizde terör sona erecek ve kalıcı huzur sağlanacaktır” İçişleri Bakanımızın emir ve talimatları doğrultusunda topyekün mücadelemize devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
Daha sonra Iğdır Valisi Enver Ünlü, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’e Dağlık Karabağı simgeleyen motiflerin olduğu el yapımı kilim hediye etti.
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