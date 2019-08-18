Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Terör saldırısında şehit olan 3 polis için mevlit okutuldu - ELAZIĞ

Terör saldırısında şehit olan 3 polis için mevlit okutuldu - ELAZIĞ

- Terör saldırısında şehit olan 3 polis için mevlit okutuldu - Elazığ İzzet Paşa camisi - Camiye gelenlerden detay - Dua edenlerden detay - Kuran - ı Kerim tilaveti - Lokum ve gül suyu dağıtılması - Elazığ İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül'ün konuşmasılEazığ'da şehit 3 polis için mevlit okunduELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da 3 yıl önce İl Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen terör saldırısında şehit olan 3 polis için mevlit okutuldu.İzzet Paşa Camisi'nde Kur'an - ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, mevlit okundu, dua edildi.İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, 18 Ağustos 2016'da emniyet binasına düzenlenen hain saldırıda şehit olanlar için mevlit okuttuklarını söyledi.

Hain saldırının üçüncü senesinde olduklarını belirten Cangül, şunları kaydetti:"Bugünü unutmamak bizler için çok önemli. O gün üç şehidimiz vardı. Terör örgütleri ile sonuna kadar aynı disiplin ve kararlılıkla mücadele edeceğiz. Son terörist kalana kadar PKK, FETÖ, DEAŞ gibi örgütlere karşı mücadele vereceğiz. Bu milletin bu devletin özüne kasteden bütün terör örgütleri ile mücadelemiz devam edecek."Mevlit programına Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.
PKK'lı teröristlerce 18 Ağustos 2016'da İl Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 polis şehit olmuş, aralarında sivillerin de bulunduğu 217 kişi yaralanmıştı.

Terör Saldırısı Hain Saldırı Sivil Toplum Teröristler Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Fransa'daki saldırıdan şoke eden görüntülerFransa'daki saldırıdan şoke eden görüntüler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Brüksel Havalimanı'nda 2 Büyük PatlamaBrüksel Havalimanı'nda 2 Büyük Patlama
Dehşetin izleri gün ağarınca ortaya çıktıDehşetin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı