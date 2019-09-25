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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Terör saldırısı - Belediye ekiplerinin patlamanın meydana geldiği alanda temizlik çalışması - ADANA

Terör saldırısı - Belediye ekiplerinin patlamanın meydana geldiği alanda temizlik çalışması - ADANA

- Olay yerinden sivil araçların kaldırılması - Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri - Olay yerinin belediye ekiplerince süpürülmesi ve yıkanması - Dükkanları zarar gören esnaf tarafından temizlenmesi - Vatandaşların saldırıya tepkileriADANA (AA) - Adana 'da polis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda, bir polis ile çevrede bulunan 4 kişi yaralandı. Belediye ekipleri de patlamanın meydana geldiği alanda temizlik çalışması yaptı.

Polis Aracı Polis Bombalı Saldırı Saldırı 

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