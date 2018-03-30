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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Terör saldırısı: 6 güvenlik korucusu şehit oldu (4) - SİİRT

Terör saldırısı: 6 güvenlik korucusu şehit oldu (4) - SİİRT

- Yaralı asker ve korucuların 112 Acil servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine getirilmesi - Detay görüntüler - Yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 6 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralandıSİİRT (AA) - Siirt 'te terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda 6 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.
Saldırıda 6 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralandı.Yaralılar, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.Bölgede başlatılan operasyon sürüyor.

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