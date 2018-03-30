Terör saldırısı: 6 güvenlik korucusu şehit oldu (2) - SİİRT
- Hastane içinde bekleyenler - Sedye ile taşınan hastalar Siirt 'te güvenlik güçlerine terör saldırısı - Yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 6 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralandıSİİRT (AA) - Siirt 'te terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda 6 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralandı.Yaralılar, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.Bölgede başlatılan operasyon sürüyor.