Terör propagandası - TEKİRDAĞ

: - Zanlıların sağlık kontrolüne getirilemeleri Tekirdağ 'daki terör propagandası - Ergene ilçesinde, HDP tarafından düzenlenen Nevruz kutlamasında terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildiTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Ergene ilçesinde, HDP tarafından düzenlenen Nevruz kutlamasında terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi. Tekirdağ 'ın Ergene ilçesinde, HDP tarafından düzenlenen Nevruz kutlamasında terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.HDP MYK üyesi Gülsüm Ağaoğlu, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilirken, işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.