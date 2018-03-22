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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Terör propagandası - TEKİRDAĞ

Terör propagandası - TEKİRDAĞ



: - Zanlıların sağlık kontrolüne getirilemeleri Tekirdağ 'daki terör propagandası - Ergene ilçesinde, HDP tarafından düzenlenen Nevruz kutlamasında terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildiTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Ergene ilçesinde, HDP tarafından düzenlenen Nevruz kutlamasında terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi. Tekirdağ 'ın Ergene ilçesinde, HDP tarafından düzenlenen Nevruz kutlamasında terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.HDP MYK üyesi Gülsüm Ağaoğlu, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilirken, işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Propaganda Terör Örgütü Irak Trol 

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