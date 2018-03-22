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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Terör örgütünün propagandasını yapan Suriyeli adliyeye sevk edildi

Terör örgütünün propagandasını yapan Suriyeli adliyeye sevk edildi

zanlının polis ekipleri tarafından getirilmesi

Polis Akalan Propaganda Terör Örgütü Polis Ekipleri 

-Zanlının doktor kontrolünden çıkarılması
-detay

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün propagandasını yapmaktan gözaltına alınan Suriye uyruklu şahıs, adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün propagandasını yapan Suriye uyruklu Ömer Elsilo, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nde sorgusu tamamlanan Ömer Elsilo doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
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